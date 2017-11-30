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Абашишвили: Порядок избрания президента необходимо вынести на плебисцит


30.11.2017   14:26
Глава администрации президента Грузии считает, что вопрос избрания президента страны необходимо вынести на плебисцит.

Георгий Абашишвили уверен, что прямой порядок выбора главы государства добавляет стране большей легитимации. По мнению Абашишвили, грузинский народ желает выбирать главу государства и если кто-то решил забрать у него эту возможность, необходимо вынести вопрос на всеобщее голосование.

Ранее, 28 ноября, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что с юридической точки зрения было бы правильно, чтобы президента назначал парламент, а не избирательная коллегия.

По утвержденной новой версии Конституции Грузии, с 2024 года президента Грузии будет выбирать избирательная коллегия. Этот орган будет укомплектован 300 членами. В него также войдут 150 членов парламента, остальные 150 человек будут представляет органы местного самоуправления.

Парламент Грузии утвердил новую версию основного закона Грузии 26 сентября.






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