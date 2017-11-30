Георгий Квирикашвили выходит с инициативой мониторинга существующих зданий-сооружений

30.11.2017 15:00 С целью обеспечения безопасности премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выходит с инициативой начать учет и мониторинг существующих зданий и сооружений. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства, еще раз откликаясь на пожар в батумской гостинице «Леогранд», приведший к человеческим жертвам.



По словам премьера, во избежание подобных трагедий необходимо проведение превентивных мероприятий.



«Мы должны обязательно начать учет и мониторинг существующих зданий-сооружений. Учет и мониторинг. Особенно это касается детсадов, школ, гостиниц и таких зданий, в которых скапливается большое количество людей. Также нужно посмотреть, насколько обеспечено свободное движение людей в случае подобных экстренных случаев, и я думаю, необходимо в максимально короткие сроки провести работы, чтобы определиться, что нужно сделать в этом направлении», - с такими словами обратился Квирикашвили

По словам премьера, в 2018 году для Службы по управлению чрезвычайными ситуациями предполагается 20 млн лари.



«Их оснащение будет очень важным, чтобы мы были максимально эффективны в таких ситуациях. В 2015 году впервые были ужесточены регуляции в направлении пожарной безопасности, и в 2016 году также было принято постановление в этом направлении. Я призываю сделать все максимально, чтобы надлежаще были выполнены те требования, которые прописаны в соответствующих нормативных актах», - отметил премьер.















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