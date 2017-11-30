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Дания приняла закон, запрещающий прохождение "Северного потока-2"


30.11.2017   15:32
Дания приняла в четверг закон, который запрещает прохождение российского газопровода "Северный поток- 2" через её территориальные воды.

Эта мера позволяет правительству запрещать создавать трубопроводные проекты, руководствуясь соображениями безопасности или внешней политики. Ранее вопросы внешней политики и политики безопасности не были веским основанием для того, чтобы регулирующие органы запрещали трубопроводы в территориальных водах Дании.

Как сообщалось ранее в Евросоюзе существуют разногласия по вопросу о строительстве газопровода "Северный поток-2" для транспортировки российского газа в Европу, и странам-участницам ЕС в ближайшее время вряд ли удастся прийти к консенсусу по этому вопросу. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров о проблеме "Северного потока", которые прошли в рамках встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

По словам Юнкера, лидеры ряда государств - в том числе Польши, Литвы, Латвии и Дании - выразили свои опасения в связи с проектом строительства газопровода, указывая на угрозу возрастания зависимости ЕС от поставок российских энергоносителей и на агрессивную политику России по отношению к ее соседям. Однако другие страны - в том числе Германия и Австрия - отвергли призывы к тому, чтобы Европейская комиссия прямо начала переговоры с Россией о газопроводе. В Берлине и Вене утверждают, что "Северный поток" является коммерческим проектом, и политические соображения не должны играть главную роль при его оценке. Компании из Германии и Австрии входят в число инвесторов проекта "Северный поток-2".






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