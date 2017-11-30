Хухашвили: Мерабишвили не в числе тех, кто ругает Саакашвили, поэтому и страдает

30.11.2017 16:12 Оппозиция и правительство, как правило, по-разному оценивает решение, принятое по делу Вано Мерабишвили Страсбургским судом. Например, министр юстиции по-другому понимает решение Европейского суда и статью 18 Конвенции. Тея Цулукиани уверена, что Мерабишвили останется в тюрьме. Оценка министра юстиции напомнила экс-адвокату заключенного, Отару Кахидзе телеведущего из "телеканала Северной Кореи, который объявил северокорейскую команду победителем в матче с Бразилией ".



Аналитики сходятся в том, что некачественная работа Министерства юстиции и прокуратуры наносит ущерб интересам страны.



К информации, вчера Страсбургский суд принял окончательное решение и постановил, что по отношению Мерабишвили грузинское государство нарушило статью 18 Конвенции по правам человека, чем оставил в силе решение одной из палат от июня 2016 года, которое и было оспорено Министерством юстиции.



В "мечте" не признают поражения, и утверждают, что нарушение в одном эпизоде не означает, что Страсбург считает Мерабишвили незаконным заключенным.



Эксперт Гия Хухашвили пояснил "Ньюпост", почему у него возникло "сочувствие к Мерабишвили". Политолог считает, что "Мерабишвили страдает именно потому, что не находится в рядах поносящих Саакашвили".



Политолог называет фарсом т.н. восстановление справедливости, и открыто заявляет, что "власть прижала к груди коллективных Мурусидзе".



"Вано Мерабишвили единственный человек, который был наказан за то системное преступление, о котором власть в течение 6 лет говорит - кровавый режим, системное преступление. Т.н. восстановление справедливости властью стало одним из самых больших фарсов, и мое сочувствие к Мерабишвили вызвано с учетом всего того, что происходит по отношению к нему. Между тем другие возможные вершители системной преступности, коллективные Мурисидзе комфортно перебрались в "Грузинскую мечту".



Мое сочувствие вызвано именно этим. Почему наказывают только Мерабишвили, что, все остальные, начиная от Бокерия и заканчивая Угулава, были ни при чем? Этих людней не наказали, более того, они продолжают политическую жизнь, и даже жаждут вернуться к власти. Я не считаю справедливым, чтобы Мерабишвили наказывали за всех"- заявил Гия Хухашвили.



Кроме того, эксперт считает, что Тея Цулукиани проводит вредную политику:



"Я всегда был невысокого мнения о ней. Цулукиани не только не улучшила позицию страны вокруг этого дела, вызванную поведением тогдашнего генерального прокурора, но еще больше ухудшила ее. Цулукиани выдает фиаско за победу-это уже даже не смешно!"- заявил Гия Хухашвили.



Политолог считает, что освобождение Вано Мерабишвили зависит от того, будет он "ругать" или нет третьего президента Грузии.



"Власть постоянно говорит сидящим на скамье подсудимых, что оформит с ними процессуальное соглашение, если те будут ругать Саакашвили. Власть готова сотрудничать с теми идеологами и руководителями преступной системы, которые будут хулить Мишу.



Я не исключаю, что судьба Мерабишвили зависит от того, будет он ругать Мишу или нет. Мы видели этот сценарий по отношению "Европейской Грузии", но я не буду переходить в теорию заговора, и утверждать, что это прямая сделка, но факт заключается в том, что очень многие купили собственную безопасность, и остались наплаву в политике ценой ругани Миши" - отметил Гия Хухашвили.















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