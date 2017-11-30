Мдинарадзе: консультации по правительственным изменениям продолжатся

30.11.2017 16:13 По словам лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, причиной отсрочки правительственных изменений является продолжение консультаций.



«Уже практически принято решение об отсрочке обсуждений по причине продолжения серьезных консультаций. Вчера ночью, все другие комитеты подготовили заключения и очень сложно полностью прочитать документ за один день. Рассмотрение будет перенесено и в режиме консультаций с правительством мы еще обработаем все детали», — заявил Мамука Мдинарадзе.















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