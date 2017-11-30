Нукри Кантария не поддержит кандидатуру Нино Ломджария

30.11.2017 16:27 Член парламентского большинства Нукри Кантария не поддержит кандидатуру Нино Ломджария на пост Народного защитника и не собирается брать на себя ответственность за неё.



В разговоре с журналистами Кантария объясняет свою позицию заявлениями, которые в прошлом делала Ломджария в отношении властей.



«Исходя из её позиций я не дам её голос, хотя желаю успехов. Я уважаю мнение своих коллег, я не пойду против тех, кто представил её кандидатуру, но я не буду за неё голосовать. Я не могу брать ответственность за неё, так как вы можете пересмотреть её заявления сделанные в 2014 году, которые касались правительства. Речь идет не о критике, тот кто будет назначен на эту должность, будет обязан говорить «белое на белое». Что же касается позиции правящей команды, то большинство это объединение индивидуумов и возможна разность мнениев в ряде случаев», — заявил Кантария.



Депутат также отметил, что не поддерживает кандидатуру Ломджария хотя бы из – за её заявлений в адрес экс – премьер министров Бидзины Иванишвили и Ираклия Гарибашвили.















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