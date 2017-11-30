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В Грузии ужесточаю контроль за качеством строительства


30.11.2017   16:39
В Грузии будут ужесточены требования к планированию, утверждению проектов, строительству и приемке в эксплуатацию зданий. Об этом на заседании правительства Грузии 30 ноября заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Причиной принятия строгих мер стала происшедшая в Батуми несколько дней назад трагедия — во время пожара в гостинице Leogrand погибли 11 человек.

«Не могу не откликнуться на батумскую трагедию, в результате которой погибли 11 человек. 27 ноября у нас был день траура, и, согласитесь, это были тяжелейшие дни для всех нас. По приезде в Батуми я заявил, что на этот случай необходимо отреагировать строжайшим образом. Насколько мне известно, ведется следствие. Конечно, мы должны принять превентивные меры, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Пожары случаются везде, и никто не застрахован от того, что этого не случится, но мы должны сделать максимум, чтобы предотвратить подобные жертвы. Необходимо максимально исключить компромиссы в процессе планирования, утверждения проекта, приемки в эксплуатацию. Любые инвестиции важны, но жизнь человека важнее», — подчеркнул Георгий Квирикашвили.

Он призвал министра регионального развития и инфраструктуры Зураба Алавидзе провести в регионах информационную кампанию, чтобы не допустить никаких компромиссов в процессе строительства.
С целью предупреждения аналогичных трагедий в ближайшее время будет проведен мониторинг уже имеющихся зданий, особенно детских садов, школ, гостиниц и других сооружений массового скопления людей.

«Вы знаете, что на будущий год службе по чрезвычайным ситуациям выделено 20 миллионов лари. Оснащение этой службы очень важно для более эффективных действий в подобных ситуациях», — заявил премьер.

По его информации, правительство Грузии уже приняло меры по ужесточению противопожарной безопасности, в частности, одно постановление было принято в 2015 году и еще одно — в 2016 году.
«Мы прошли два этапа ужесточения в этом направлении, и я призываю всех сделать максимальное для строжайшего выполнения прописанных в соответствующих нормативных актах требований», — подчеркнул Квирикашвили.

Как сообщалось ранее, 24 ноября в гостинице Leogrand в Батуми произошел пожар, в результате которого 11 человек погибли и более 20 пострадали.

Аджарский департамент полиции МВД Грузии возбудил по данному факту уголовное дело по статье 243, часть 3 УК Грузии «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть двух и более человек или иные тяжкие последствия».






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