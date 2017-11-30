Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом в Армению

30.11.2017 16:56 Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили 1 декабря прибудет с официальным визитом в Армению по приглашению главы армянского правительства Карена Карапетяна. В рамках визита запланированы его встречи с высшим руководством Армении — президентом, председателем парламента и премьер-министром.



После завершения переговоров премьер-министров Армении и Грузии Карапетян и Квирикашвили выступят с заявлениями для представителей СМИ.



В мемориальном комплексе Цицернакаберд премьер-министр Грузии отдаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Гиорги Квирикашвили также посетит центр креативных технологий «Тумо», сообщает пресс-служба правительства Армении.















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