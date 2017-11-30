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Задержанием Саакашвили не удастся перекрыть спецоперацию Исани - Элисо Киладзе


30.11.2017   17:17
Главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе исключает задержание третьего президента Грузии, и лидера оппозиции в Украине, Михеила Саакашвили.

По ее заявлению "Ньюпост", не существует основания для ареста Саакашвили. В то же время, по мнению Киладзе, власть Грузии не заинтересована в экстрадиции экс-президента.

"Сегодня уже могу убедительно сказать, что не произойдет задержание и экстрадиция Саакашвили в Грузию. У Украинской стороны просто нет основания для этого. Грузинская власть тоже не заинтересована в экстрадиции Саакашвили, поскольку это дополнительная головная боль"- говорит журналист.

По ее словам, экстрадицией Саакашвили правящей политической силе не удастся отвести внимание от спецоперации в Исани:

"Спецоперацию по улице Бери Габриэл Салоси никакой пиар-компанией и никаким задержанием не удастся перекрыть. Это тупик, в который завела страну часть спецслужб. Эту группу сотрудники департамента контрразведки перевели на границе два месяца назад, и сказали, что они будут в безопасности. Потом провели спецоперацию, ликвидировали троих, одного задержали, и один спецназовец погиб. Эту ответственность наша власть просто не минует.

В то же время я категорически исключаю, что Чатаев и его группа собирались устроить теракты на территории Грузии. Они не взяли заложников даже в том подъезде, где укрепились. Они требовали выполнения тех гарантий, которые им дала наша власть"- заявила редактор "Хроники +".







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