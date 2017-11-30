Петренко объяснил, почему «тормозит» дело о гражданстве Саакашвили

30.11.2017 17:18 Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Минюст еще не получил от Генеральной прокуратуры результатов экстрадиционной проверки экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом он сказал журналистам в четверг, сообщает Укринформ.



«По состоянию на сегодня таких результатов Минюст не получал», - сказал Петренко, отвечая на вопрос о получении Минюстом результатов экстрадиционной проверки в отношении Саакашвили.



Министр юстиции отметил, что Саакашвили подает иски по вопросу получения статуса беженца.



«Это лицо подает, соответственно, иски по вопросу получения статуса беженца. Этот процесс, соответственно, затягивается, в том числе и судебным процессом. Когда прокуратура закончит данную проверку, предоставит нам заключение, мы будем переходить к следующему этапу, согласно закону, рассмотрения этого заключения», - отметил Петренко.



Саакашвили получил украинское гражданство в соответствии с указом Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.



26 июля 2017 года Президент лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения - предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство.



31 октября Саакашвили обратился в ВАСУ с иском к Президенту, в котором просит признать незаконным и отменить указ о лишении его гражданства Украины.















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