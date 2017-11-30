Адвокаты Саакашвили отозвали иск ко львовскому облуправления ГМС

30.11.2017 17:21 Адвокаты лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили отозвали иск к Главному управлению Государственной миграционной службы Украины во Львовской области, поданный ранее в Окружной административный суд Киева.



Как объяснил в комментарии агентству адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий, иск был отозван в связи с тем, что он просто дублирует исковые заявления дела, которое уже рассмотрено во Львове.



"Сегодня мы отозвали свой иск о бездеятельности Госмиграционной службы во Львовской области, так как у нас аналогичное дело рассмотрено во Львове. Мы отозвали иск, чтобы просто не тратить свое время, так как он просто дублирует всю суть исковых претензий уже рассмотренного дела", - сказал защитник.



Адвокат также добавил, что 4-го декабря Окружной административный суд Киева будет рассматривать иск М.Саакашвили к Министерству внутренних дел Украины. По словам адвоката, заседание назначено на 16:30.



Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства.



10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу.



В конце сентября М.Саакашвили получил ответ на свой запрос от администрации президента по документам относительно прекращения его гражданства Украины – в АП просили подождать до 20 рабочих дней с момента подачи запроса.



24 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что Государственная миграционная служба отказала в предоставлении М.Саакашвили статуса беженца и, как следствие, теперь "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию.



Сам лидер "Руха новых сил" в тот день заявил, что не получал отказа ГМС в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. При этом он сообщил, что получил от этой службы документ, в котором ему рекомендуют дополнительно лично обратиться в подразделение по работе с ищущими защиты территориального органа ГМС по месту временного пребывания.



ГМС заявила, что есть основания для выдворения из Украины М.Саакашвили, так как он игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса.



25 октября М.Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства и планирует обжаловать это в суде.















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