Насильственное задержание Саакашвили действительно будет концом олигархического режима - Хатия Деканоидзе

30.11.2017 17:40 "Если Саакашвили все-таки насильственно задержат и передадут Грузии в нарушение Конвенции прав человека, подобно тем грузинам, которых мы уже видели, это для нашей страны будет началом новой политической реальности, и это действительно будет концом олигархического режима, который есть и в нашей стране, и в Украине". Об этом заявила член ЕНД Хатия Деканоидзе в связи с заявление Михеила Саакашвили о том, что президент Порошенко принял решение об его задержании.



По мнению Деканоидзе, в Украине негативно относятся к власти, и поэтому возможно, посмеют задержать Саакашвили, однако, по словам члена оппозиции, правительство Порошенко олигархическое, и от него всего можно ожидать.



"С учетом того положения, которое сложилось сегодня в Украине, я подразумеваю отношение людей к власти, недоверие к ней, я затрудняюсь сказать, что власти Украины хватит смелости задержать Михеила Саакашвили. Но мы также должны учитывать то, что власть в Украине не является демократической, это власть, которая играет по олигархическим правилам, и именно продолжением этих правил были переговоры президента Украины и Иванишвили, которые, предположительно, продолжились переговорами Квирикашвили и Гройсмана. В то же время грузинская сторона до сих пор убеждала украинскую сторону, что они не хотят видеть Михеила Саакашвили на территории Грузии"- заявила Хатия Деканоидзе.

















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