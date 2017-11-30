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Саакашвили: СБУ получило ордер суда на обыск моей квартиры


30.11.2017   17:43
Экс-президент Грузии и лидер оппозиционных сил Украины Михеил Саакашвили утверждает, что СБУ получило ордер суда на обыск его квартиры по делу о государственном перевороте в Украине. Об этом Саакашвили пишет на своей странице в Фейсбук и оставил им послание:

«Извините ребята, не дождался, поехал в Конотоп по своим агентурным делам, получать инструкции на российской границе. Но чтобы облегчить вам задачу, когда зайдете, можете открыть двери теми же ключами, которые забрали у моего водителя «грабители», избившие его у подъезда, и с помощью которых вы ставили в моей квартире камеры 10 дней тому назад.

Листовки про импичмент с кокаином, такие же, как и те, которые благодаря вашей бдительности перехватили в Кривом Роге - сразу при входе, газеты про коррупционные схемы Порошенко с героином - в шкафу, конфеты Рошен - в холодильнике, но Не есть - отравлены для дальнейшей пересылки в детсады, с целью дискредитации гаранта, взрывающая только барыг взрывчатка - хранится у меня в сейфе, а деньги, полученные от монгольской разведки не ищите, я вчера их пропил с журналистами в ресторане «Гиви».

Да, и не забудьте выключить свет, когда будете выходить, а то с тех пор, как Петр Алексеевич стал совладельцем ДТЭК, тарифы на электроэнергию кусаются еще больше, чем когда владельцем был один Ахметов», - пишет Саакашвили.






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