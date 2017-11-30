Народным защитником Грузии стала Нино Ломджария

30.11.2017 18:08 Народным защитником стала Нино Ломджария

На посту Народного защитника парламент Грузии утвердил кандидатуру Нино Ломджария.



Законодательный орган сегодня провел голосование по кандидатам, представленным на должность Народного защитника – Нино Ломджария и Георгию Попхадзе.



До голосования депутаты заслушали Георгия Попхадхе — кандидата, представленного «Альянсом патриотов».



В результате голосования Нино Ломджария поддержали 96 кандидатов, 5 были против. А Георгий Попхадзе получил 20 голосов, против было 27.



Парламент избрал Нино Ломджария на пост Народного защитника на пять лет. Нино Ломджария кандидатом представила правящая команда.















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