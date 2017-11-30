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Парламент Грузии утвердил законодательный пакет «О вещании» в первом чтении


30.11.2017   18:11
Парламент утвердил законодательный пакет «О вещании» в первом чтении, 82 голосами против 11. На сегодняшнем пленарном заседании депутаты проголосовали за законодательный пакет, который обсуждали на прошлой сессионной неделе.

Инициативой уточняется, что Общественный Вещатель уступит не менее 25 процентов продукции, а не эфира, программам, подготовленным независимыми юридическими лицами частного права.

Согласно изменениям, Общественный Вещатель будет правомочен, в целях выполнения содержательных обязательств, проводит исследование общественного мнения/аудитории.

Вместе с тем, согласно законопроекту предоставляться возможность, с целью повышения проникновения радиовещания и радиопрограмм в регионы Грузии, использовать дополнительные радио частоты.

Проектом дополнительно уточняется недопустимость посягательства на редакционную, управленческую или финансовую независимость со стороны административных органов.

Также, согласно инициативе «О государственных закупках», закон Грузии не распространяется – на закупку передач, сериалов, художественных или/и документальных фильмов, которые должны передаваться в эфир Общественного Вещателя.

Кроме того, изменениями, попечительский совет, с представления генерального директора, будет вносить изменения в устав Общественного Вещателя. Вместе с тем, попечительский совет, будет правомочен, по своей инициативе вносить изменения в устав кроме тех случаев, когда изменения касаются уставов в связи со структурой Общественного Вещателя. Попечительский совет будет правомочен вносить изменения в бюджет лишь по представлению генерального директора Общественного Вещателя.






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