На заседании Сената Ирландии почтили память погибших в пожаре Батуми

30.11.2017 18:51 28 ноября на заседании верхней палаты Сената Ирландии почтили память погибших в результате пожара в Батуми.



О трагедии, происшедшей в гостинице "Леогранд" сообщил сенаторам председатель Сената Ирландии Денис О’Донован, после чего члены Сената почтили память погибших, и выразили сожаление в связи с происшедшим.



Следует отметить, что председатель Сената Ирландии О’Донован послал письма соболезнования премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили, и председателю парламента Ираклию Кобахидзе, где председатель Сената выражает сочувствие из-за трагедии, происшедшей 24 ноября в гостинице "Леогранд" в Батуми. Примечательно, что делегация Сената под руководством председателя с 29 октября до 3 ноября 2017 года находилась с официальным визитом в Грузии.

















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