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Суд в Азербайджане не удовлетворил иск защиты Афгана Мухтарлы


30.11.2017   18:54
На подготовительном заседании по делу Афгана Мухтарлы Балакенский райсуд Азербайджана разрешил журналисту сидеть рядом с адвокатами, но отклонил остальные ходатайства защиты, в том числе об освобождении из-под стражи и прекращении уголовного производства.

Сегодня в Балакенском районном суде Азербайджана под председательством судьи Гумбата Салимова состоялось подготовительное заседание по делу Афгана Мухтарлы.

Журналиста в суде представляли адвокаты Немат Керимли и Эльчин Садыгов.

Как заявил Немат Керимли, только одно ходатайство защиты было удовлетворено судом. Так, Мухтарлы позволили выйти из стеклянной клетки и во время заседания сидеть рядом со своими защитниками.

Адвокат также ходатайствовал запросить записи кадров видеонаблюдения как с официального пункта перехода границы, так и воинской части, куда привезли Мухтарлы. Суд отклонил это ходатайство.

Напомним, Афган Мухтарлы исчез из Тбилиси 29 мая 2017 года. На второй день, он заявил адвокату, что его силой доставили в Баку. 31 мая бакинский суд принял решение об его аресте. Мухтарлы не признает вины. Его обвиняют в незаконном пересечении границы, контрабанде и сопротивлении сотрудникам госпогранслужбы.






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