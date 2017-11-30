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Мегис Кардава переведен из Ивано-Франковска в Киев по требованию СБУ
30.11.2017 19:07
Мегис Кардава переведен из Ивано-Франковска в Киев, - об этом сообщил агентству «IPN» украинский адвокат бывшего начальника военной полиции Грузии Мегиса Кардава Михаил Лотоцкий.
Как он отметил, соответствующе решение суд принял 24 ноября.
«Он переведен в Киев по решению суда, состоявшемуся 24 ноября. Теперь его дело будет вести прокуратура Киева», - отметил Михаил Лотоцкий.
Как заявил адвокат, Кардава переведен в Киев по требованию Службы безопасности Украины (СБУ), что было объяснено мерами безопасности.
«Мегису Кардава меру пресечения сменили на экстрадиционное заключение, так как из Грузии пришли экстрадиционные документы», - заявил адвокат. При этом он отметил, что экстрадицинное заключение предполагает год содержания под стражей, и в течение этого времени должно быть принято решение об экстрадиции.
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