Мегис Кардава переведен из Ивано-Франковска в Киев по требованию СБУ

30.11.2017 19:07 Мегис Кардава переведен из Ивано-Франковска в Киев, - об этом сообщил агентству «IPN» украинский адвокат бывшего начальника военной полиции Грузии Мегиса Кардава Михаил Лотоцкий.



Как он отметил, соответствующе решение суд принял 24 ноября.



«Он переведен в Киев по решению суда, состоявшемуся 24 ноября. Теперь его дело будет вести прокуратура Киева», - отметил Михаил Лотоцкий.



Как заявил адвокат, Кардава переведен в Киев по требованию Службы безопасности Украины (СБУ), что было объяснено мерами безопасности.



«Мегису Кардава меру пресечения сменили на экстрадиционное заключение, так как из Грузии пришли экстрадиционные документы», - заявил адвокат. При этом он отметил, что экстрадицинное заключение предполагает год содержания под стражей, и в течение этого времени должно быть принято решение об экстрадиции.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

