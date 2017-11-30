Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мегис Кардава переведен из Ивано-Франковска в Киев по требованию СБУ


30.11.2017   19:07
Мегис Кардава переведен из Ивано-Франковска в Киев, - об этом сообщил агентству «IPN» украинский адвокат бывшего начальника военной полиции Грузии Мегиса Кардава Михаил Лотоцкий.

Как он отметил, соответствующе решение суд принял 24 ноября.

«Он переведен в Киев по решению суда, состоявшемуся 24 ноября. Теперь его дело будет вести прокуратура Киева», - отметил Михаил Лотоцкий.

Как заявил адвокат, Кардава переведен в Киев по требованию Службы безопасности Украины (СБУ), что было объяснено мерами безопасности.

«Мегису Кардава меру пресечения сменили на экстрадиционное заключение, так как из Грузии пришли экстрадиционные документы», - заявил адвокат. При этом он отметил, что экстрадицинное заключение предполагает год содержания под стражей, и в течение этого времени должно быть принято решение об экстрадиции.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт в Грузию будет расти, если открыть бизнесу удобный путь доставки - Минэкономики Украины
Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе - глава МИД
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС рассчитывает получить первые объемы туркменского газа по ЮГК в 2020 году
Джанелидзе: Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе
Председатель парламента встретился с генсеком ПА ОБСЕ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна