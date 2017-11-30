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Ломджария: Наверное нет большей чести для защитника прав человека, чем быть народным защитником
30.11.2017 19:09
«Очень эмоциональный момент для меня, потому что, наверное, не существует большей чести для защитника прав человека, чем быть народным защитником Грузии», - заявила журналистам избранная на пост омбудсмена Нино Ломджария.
По словам Ломджария, это очень большая ответственность, так как она почувствовала поддержку гражданской общественности. При этом она поблагодарила правящую команду и другие политические силы за выражение ей доверия.
«Такой показатель поддержки, по правде говоря, для меня был неожиданным на фоне критических оценок. Я готова, со всеми людьми, у которых есть вопросы, сотрудничать, выслушать их претензии и ответить им.
Я приступлю к работе после того, как у действующего народного защитника истечет срок полномочий. Первое же что будет, я ознакомлюсь с существующей обстановкой в аппарате. Призываю всех, быть на максимальном контакте с народным защитником. Я буду очень открытой с ними. Будут ли коренные изменения, об этом скажу после того, как ознакомлюсь с положением в аппарате. Все будет сделано для того, чтобы профессионализм был на первом плане», - заявила Ломджария.
Напомним, что парламент Грузии утвердил сегодня Народным защитником Грузии Нино Ломджария. Она будет занимать этот пост в течение пяти лет.
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