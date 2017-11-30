Граждане выиграли у парламента дела по несоответствию закона с конституцией 40 раз

30.11.2017 19:43 Удовлетворенный Конституционным судом иск гражданина Гиви Шанидзе войдет в статистику исков, удовлетворенных в пользу физических лиц против парламента.



Согласно официальной статистике 1996 – 2017 годов, парламент проиграл гражданам 39 дел. Это лишь те иски, по которым было подтверждено несоответствие конституции с законами.



Официальная статистика опубликована на веб-странице Конституционного суда. Из этих данных выясняется, что чаще всего граждане осуществляют обжалование различных нормативных актов закона Грузии. По количеству больше всего исков касаются несоответствия разных норм закона Грузии с 14-ой, 20-ой, 21-ой, 42-ой и 19-ой статьями конституции. Эти статьи предусматривают свободу слова и вероисповедания, личной жизни, прав на собственность и наследство, равенства перед законом и права на справедливый суд.



В период 1996 – 2017 годов, в парламент в целом был ответчиком 1036 раз. Из них больше всего – 377 дел приходится на 2017 год. В 2015 году было 73 дела, а в 2016 – 149.



Согласно 21-летней статистике Конституционного суда, по делам в связи с законом Грузии, парламент, кроме физических лиц, проигрывал дела и юридическим лицам, что в целом составляет 72 дела. Из них Конституционный суд частично удовлетворил 46 дел, а 79 исков завершились в пользу законодательного органа.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

