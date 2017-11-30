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Минобразования профинансирует обучение студентов из оккупационной зоны


30.11.2017   20:27
На заседании правительства Грузии обсудили вопрос финансирования студентов, проживающих в селах расположенных возле т.н оккупационной линии. Было принято решение о том, что министерство образования и науки профинансирует обучение студентов в 2017 – 2018 годах.

По заявлению министра образования Михаила Чхенкели, цель государства – содействовать студентам и финансово их поддерживать в учебе как внутри страны, так и участвующих в программах по обмену за рубежом.

Целевую группу представляют студенты, которые получили имущественный ущерб от оккупационных действий РФ и де – факто властей оккупированных регионов и которые участся по аккредитованным высшим образовательным программам на факультетах бакалавриата и магистратуры.

В 2013 году министерством был профинансирован 471 студент, в 2014 – 586, в 2015 – 736, в 2016 – 905, а в этом учебном году финансирование получат более тысячи студентов, подпадающих под целевую группу.







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