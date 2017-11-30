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Посол Армении в Грузии вручил верительные грамоты президенту страны


30.11.2017   20:46
Новоназначенный посол Армении в Грузии Рубен Садоян 29 ноября вручил верительные грамоты президенту страны Георгию Маргвелашвили.

В ходе последовавшей за церемонией вручения документов беседы президент Грузии поздравил посла с назначением, пожелал удачи и выразил надежду на то, что активная деятельность Рубена Садояна откроет новую страну в двусторонних отношениях.

Президент Грузии также поздравил Армению в связи с подписанием Соглашения с ЕС. Глава грузинского государства с удовлетворением подчеркнул, что между двумя странами налажен активный политический диалог, интенсивные контакты на высшем уровне и обмен визитами.

Стороны выразили мнение, что стремительно развивающиеся армяно-грузинские отношения отвечают духу вековой дружбы двух народов.

В тот же день посол Армении вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани. Поздравив посла с назначением, замминистра отметил, что символично, что посол начинает дипломатическую деятельность в год 25-летия установления дипломатических отношений.

Давид Залкалиани также с удовлетворением отметил, что грузинская сторона рада тому, что из года в год растет туристический поток из Армении. В свою очередь, посол заметил, что важно также увеличивать турпоток из Грузии.






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