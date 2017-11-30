Посол Армении в Грузии вручил верительные грамоты президенту страны

30.11.2017 20:46 Новоназначенный посол Армении в Грузии Рубен Садоян 29 ноября вручил верительные грамоты президенту страны Георгию Маргвелашвили.



В ходе последовавшей за церемонией вручения документов беседы президент Грузии поздравил посла с назначением, пожелал удачи и выразил надежду на то, что активная деятельность Рубена Садояна откроет новую страну в двусторонних отношениях.



Президент Грузии также поздравил Армению в связи с подписанием Соглашения с ЕС. Глава грузинского государства с удовлетворением подчеркнул, что между двумя странами налажен активный политический диалог, интенсивные контакты на высшем уровне и обмен визитами.



Стороны выразили мнение, что стремительно развивающиеся армяно-грузинские отношения отвечают духу вековой дружбы двух народов.



В тот же день посол Армении вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани. Поздравив посла с назначением, замминистра отметил, что символично, что посол начинает дипломатическую деятельность в год 25-летия установления дипломатических отношений.



Давид Залкалиани также с удовлетворением отметил, что грузинская сторона рада тому, что из года в год растет туристический поток из Армении. В свою очередь, посол заметил, что важно также увеличивать турпоток из Грузии.















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