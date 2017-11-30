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Михеилу Саакашвили продлили срок пребывания на Украине и угостили чаем


30.11.2017   21:35
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михеил Саакашвили заявил, что ему выдали справку о продлении срока пребывания в Украине. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Очень вежливые сотрудницы миграционной службы выдали мне справку о продлении срока законного пребывания в Украине еще на три месяца, при этом даже любезно угостили чаем», — написал он.

Также Саакашвили заявил, что СБУ «получила одобрение на обыск его квартиры и служебных помещений по делу о государственном перевороте».

«Слежка за мной и моими ближайшими соратниками в последние дни, на глаз, удвоилась, и о распоряжениях [президента Украины Петра] Порошенко я вчера уже рассказал», — добавил политик.






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