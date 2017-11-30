Знакомство с Путиным стало для бизнесменов «токсичным активом»

30.11.2017 21:40 Представителям деловой элиты России приходится дистанцироваться от президента Владимира Путина из-за того, что они могут попасть под санкции США. Угроза введений новых ограничений сделала российского лидера «токсичным активом» для них, узнало Reuters.



Агентство опросило два десятка человек в деловых и политических кругах. Многие из них рассказали об «атмосфере страха и беспокойства» среди бизнесменов, которые боятся попасть под американские санкции. «Люди в напряге. Ситуация подвешенная. Признают тебя близким к Путину – поди докажи, что не так. Судиться за свои активы против США трудно», – объяснил источник Reuters в крупной российской компании.



Собеседник агентства в окружении бизнесмена, который входит в 100 самых богатых россиян по версии журнала Forbes, сказал, что его босс решил меньше появляться на публичных мероприятиях, где принимает участие Путин. Это он сделал для того, чтобы не привлекать внимание американских чиновников.



Западные банки начали дополнительно проверять людей, связанных с Путиным. Как объяснил сотрудник европейской кредитной организации, работающей в России, на такой шаг пошли из-за того, что они могут быть возможными целями санкций США.



Еще один источник Reuters, близкий к другому российскому бизнесмену из списка Forbes, сказал, что «все боятся за себя, боятся персональных санкций». Один из 100 богатейших людей России сказал, что его политические контакты не могут объяснить, есть ли какие-либо угрозы по поводу санкций. По его словам, чтобы защититься, выход есть только один – уехать из страны.



«Руководство (страны) не верит, что санкции будут по жесткому сценарию. Они все живут в параллельной реальности. Никто не хочет слушать бизнес», – пожаловался он.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал санкции США с желанием страны настроить бизнес-элиту против Путина.



В конце января 2018 года в Конгрессе должны представить доклад о наиболее важных политических деятелях и бизнесменах, приближенных к российскому руководству. Юристы, знакомые с законом о расширении санкций в отношении России, сказали Reuters, что этот отчет не будет иметь юридической силы. Но при этом для компаний, которые ведут бизнес с попавшими под ограничения российскими организациями, существует повышенный риск из-за подписанного президентом США Дональдом Трампом закона о расширении санкций.















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