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Белый дом намерен сменить госсекретаря США - СМИ


30.11.2017   21:56
В Белом доме намерены передать пост государственного секретаря США, который сейчас занимает Рекс Тиллерсон, Майку Помпео, на данный момент занимающему пост главы Центрального разведывательного управления, сообщила в четверг газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источник в администрации США.

Согласно сообщению, план Белого дома по замене Р.Тиллерсона может быть реализован в течение последующих нескольких недель.

По данным издания, пост главы ЦРУ вместо М.Помпео может занять сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон.

Источник "Нью-Йорк таймс" сообщил, что Т.Коттон ранее заявлял о готовности вступить в должность директора ЦРУ, если ему будет предоставлена такая возможность.






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