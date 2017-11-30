|
Белый дом намерен сменить госсекретаря США - СМИ
30.11.2017 21:56
В Белом доме намерены передать пост государственного секретаря США, который сейчас занимает Рекс Тиллерсон, Майку Помпео, на данный момент занимающему пост главы Центрального разведывательного управления, сообщила в четверг газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источник в администрации США.
Согласно сообщению, план Белого дома по замене Р.Тиллерсона может быть реализован в течение последующих нескольких недель.
По данным издания, пост главы ЦРУ вместо М.Помпео может занять сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон.
Источник "Нью-Йорк таймс" сообщил, что Т.Коттон ранее заявлял о готовности вступить в должность директора ЦРУ, если ему будет предоставлена такая возможность.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна