Белый дом намерен сменить госсекретаря США - СМИ

30.11.2017 21:56 В Белом доме намерены передать пост государственного секретаря США, который сейчас занимает Рекс Тиллерсон, Майку Помпео, на данный момент занимающему пост главы Центрального разведывательного управления, сообщила в четверг газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источник в администрации США.



Согласно сообщению, план Белого дома по замене Р.Тиллерсона может быть реализован в течение последующих нескольких недель.



По данным издания, пост главы ЦРУ вместо М.Помпео может занять сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон.



Источник "Нью-Йорк таймс" сообщил, что Т.Коттон ранее заявлял о готовности вступить в должность директора ЦРУ, если ему будет предоставлена такая возможность.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

