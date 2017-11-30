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Содокладчики ПАСЕ призывают Грузию укрепить систему контроля и баланса


30.11.2017   22:44
Содокладчики Комитета мониторинга ПАСЕ призвали Парламент Грузии «принять дополнительные меры» для улучшения контроля и баланса сил между ветвями власти и «дальнейшего усиления оппозиции с точки зрения управления страной».

Керстин Лундгрен и Титус Корлэцян, которые посетили Грузию с миссией по установлению фактов 20-22 ноября, приветствовали «улучшение конституционных рамок» в контексте недавно принятых поправок к Конституции, однако, выразили сожаление в связи с переносом введения полностью пропорциональной избирательной системы, - сообщается в пресс-релизе ПАСЕ, опубликованном 28 ноября.

«В контексте необходимости усиления системы контроля и баланса, однозначно призываем власти обеспечить надлежащий парламентский надзор и контроль над службами безопасности», - заявили содокладчикам, добавив, что «это особенно важно на ом фоне, когда, по распространившейся информации, в управлении страной все более возрастает роль служб безопасности, как это четко видно из запланированного объединения Службы разведки и Службы госбезопасности».

Содокладчики в очередной раз выразили озабоченность по поводу похищения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и добавили, что их особенно беспокоит информация о преследования других этнических азербайджанцев и лиц, ищущих убежища в Грузии, со стороны лиц, которые, предположительно связаны с властями Азербайджана.

Керстин Лундгрен и Титус Корлэцян также затронули судебного дела управляющего Колледжем им Демиреля, гражданина Турции Мустафы Эмре Чабука. Они заявили, что «приняли к сведению» решение Тбилисского городского суда, который оставил в силе решение Министерства по делам беженцев об отказе Чабуку в предоставлении статуса беженца. По словам содокладчиков, любое решение в связи с просьбой убежища или возможной экстрадицией должно основываться только на гуманитарном праве и правах человека.

В рамках визита в Грузию содокладчики встретились с президентом Георгием Маргвелашвили, министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, государственным министром по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили и другими официальными лицами. Они также провели встречу с представителями Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и вместе с патрулем миссии посетили села, у цхинвальской линии российской оккупации.

Civil Georgia





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