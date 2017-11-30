Каладзе выступил на открытии «Галереи Тбилиси»

30.11.2017 23:04 Мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил на открытии «Галереи Тбилиси» на проспекте Руставели. Он говорил о важности проекта и отметил, что на его осуществление было потрачено около 97 миллионов долларов США.



По словам Кахи Каладзе, в «Галерее Тбилиси» будет трудоустроено до 1000 человек. Мэр Тбилиси поблагодарил тех людей, которые приняли участие в осуществлении проекта. По его словам, этот проект будет способствовать развитию туризма.



«Нашему городу Фонд соинвестирования подарил важнейший проект – торговый центр «Галерея Тбилиси» на проспекте Руставели был построен на месте старого универмага, который станет новой достопримечательностью города. Здесь, в сердце Тбилиси, вновь будет функционировать торговый центр, в котором будут трудоустроены наши граждане. Будет до 1000 рабочих мест, что очень важно с учетом того, что создание новых рабочих мест является одним из главных приоритетов для нашей команды», — заявил Каха Каладзе.



Каха Каладзе также откликнулся на просьбу премьер-министра Грузии, о возвращении вод Лагидзе и известной хачапурной на проспект Руставели.



«Я также принимаю просьбу премьера в связи с водами Лагидзе. Мы должны сделать все, чтобы вернуть эту достопримечательность нашей столице, нашему Тбилиси. Хочу также заявить, что как мэр столицы, я рад осуществлению таких важных проектов в нашей столице. Такими зданиями Тбилиси скоро станет городом, полным жизни и с нашей стороны, со стороны мэрии столицы, со стороны центральной власти будет максимальное содействие, чтобы способствовать осуществлению таких стратегически важных проектов», — заявил Каха Каладзе.















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