Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Рейтинг Порошенко крайне низкий - Саакашвили


01.12.2017   14:00
В интервью телекомпании "Рустави 2" экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил о неформальном сговоре между правительствами Грузии и Украины. По утверждению бывшего президента Грузии, одной из тем на встрече Георгия Квирикашвили и премьер-министра Украины в Тбилиси была его политическая нейтрализация.

Саакашвили утверждает, что президент Украины Петро Порошенко боится его растущего рейтинга, и поэтому решил арестовать его. Экс-президент Грузии связывает новый этап начавшейся против него борьбы с результатами последних социологических исследований, по которым разница между его рейтингом и рейтингом Порошенко всего 1%.

"Рейтинг Порошенко крайне низкий"- отметил Михеил Саакашвили.

Сегодня эмиграционная служба Украины продлила Михеилу Саакашвили время пребывания в стране еще на три месяца, и выдала ему официальную документацию. По словам бывшего президента Грузии, в Украине с ним борются только олигархи и их сторонники, а большая часть государственных служащих поддерживает его.

Михеил Саакашвили и его соратники готовятся к маршу импичмента в Киеве. Шествие анонсировано на 3 декабря.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт в Грузию будет расти, если открыть бизнесу удобный путь доставки - Минэкономики Украины
Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе - глава МИД
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС рассчитывает получить первые объемы туркменского газа по ЮГК в 2020 году
Джанелидзе: Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе
Председатель парламента встретился с генсеком ПА ОБСЕ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна