Рейтинг Порошенко крайне низкий - Саакашвили

01.12.2017 14:00 В интервью телекомпании "Рустави 2" экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил о неформальном сговоре между правительствами Грузии и Украины. По утверждению бывшего президента Грузии, одной из тем на встрече Георгия Квирикашвили и премьер-министра Украины в Тбилиси была его политическая нейтрализация.



Саакашвили утверждает, что президент Украины Петро Порошенко боится его растущего рейтинга, и поэтому решил арестовать его. Экс-президент Грузии связывает новый этап начавшейся против него борьбы с результатами последних социологических исследований, по которым разница между его рейтингом и рейтингом Порошенко всего 1%.



"Рейтинг Порошенко крайне низкий"- отметил Михеил Саакашвили.



Сегодня эмиграционная служба Украины продлила Михеилу Саакашвили время пребывания в стране еще на три месяца, и выдала ему официальную документацию. По словам бывшего президента Грузии, в Украине с ним борются только олигархи и их сторонники, а большая часть государственных служащих поддерживает его.



Михеил Саакашвили и его соратники готовятся к маршу импичмента в Киеве. Шествие анонсировано на 3 декабря.















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