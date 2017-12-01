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Вано Мерабишвили давно следовало освободить - депутаты Европарламента


01.12.2017   14:02
Европейские депутаты отзываются на решение Страсбургского суда по делу Вано Марабишвили. Депутаты говорят, что в связи с этой темой с самого же начала существовали вопросы. Европейские депутаты заявляют также, что страна должна избегать таких дел, по отношению к которым существуют подозрения об избирательном правосудии.

"Везде следует избегать избирательного правосудия. Это одна из сфер, где мы видим проблему. В последние годы Грузия достигла большого прогресса, но в этом вопросе все же существуют определенные проблемы. Заявление президента EPP является частью именно этого"- заявил Элмар Брок.

Депутат Яромир Штетина считает, что Вано Мерабишвили давно должны были освободить из тюрьмы, и в демократических странах не должны относиться к бывшим высокопоставленным чиновникам как к преступникам.

"Вано Мерабишвили давно следовало отпустить, поскольку бывших высокопоставленных чиновников в демократических странах не должны позиционировать как преступников. А в Грузии так поступили с бывшим министром, и даже с президентом. Я не судья, но знаю, что выводить преступниками бывших высокопоставленных чиновников, и брать их под арест свойственно недемократическим странам"- заявил член Европейского парламента Яромир Штетина.

Европейский суд по правам человека огласил решение по делу Вано Мерабишвили. Судейская коллегия оставила в силе решение 2016 года, по которому по отношению Мерабишвили государство Грузия нарушила статью 18 Конвенции по правам человека.

Страсбургский суд редко устанавливает нарушение статьи 18. Аналогичная статья была применена по делам Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.








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