Яцек Сариуш-Вольски надеется, что Порошенко не использует правосудие для униточтожения оппонента

01.12.2017 14:34 Европейские депутаты комментируют возможный арест Михеила Саакашвили, о чем заявил сам бывший президент Грузии и оценил как «уничтожение оппонента с использованием правосудия».



По заявлению члена Европейского парламента Яцека Сариуш-Вольски, ближайшим плохим прошлым Украины была история с Юлией Тимошенко, которая сидела в тюрьме, и это всегда была первой темой в повестке дня Евросоюза. Яцек Сариуш-Вольски надеется, что Порошенко не использует так плохо закон.



"Я не ожидаю, что после майдана демократическая Украина задержит человека, одного из своих граждан, который достаточно активен в политике. Возможно, это не произойдет. Самый плохой сценарий, который мы помним, это плохое прошлое Украины. Мы в Брюсселе называли это избирательным правосудием. Это означает уничтожение политического оппонента с применением правосудия. Когда Юлия Тимошенко сидела в тюрьме, это был первый вопрос повестки дня Евросоюза. До тех пор, пока она была в тюрьме, Евросоюз отказывал Украине в переговорах. Поэтому думаю, что Петро Порошенко не допустит такого плохого использования закона. Такие действия должны оставаться всего лишь воспоминаниями прошлого"- заявил Яцек Сариуш-Вольски.



Член Европейского парламента Яромир Штетина собирается лично встретиться с Михеилом Саакашвили для того, чтобы разобраться в ситуации. Депутат называет абсурдным возможное обвинение против Саакашвили, будто он планировал в Украине государственный переворот.



"Как мне известно, 3 декабря состоится марш. Я приеду в Киев 6 декабря, и собираюсь встретиться с Михеилом Саакашвили. Должен спросить его, что происходит. Я считаю абсурдным обвинение, будто Михеил Саакашвили планирует устроить государственный переворот в Украине, поскольку он борется с коррупцией"- заявил Яромир Штетина.



















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