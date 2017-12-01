Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Порошенко обещает референдумы о вступлении в НАТО и членстве в ЕС


01.12.2017   15:04
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ближайшем будущем в Украине состоятся референдумы по вступлению в НАТО и членства в Европейском Союзе. Об этом он сказал в Генпрокуратуре во время торжественного мероприятия по случаю Дня работников прокуратуры, сообщает Укринформ.

"Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. И даже не сомневайтесь, что уже в очень скором обозримом будущем в Украине точно пройдут референдумы о вступлении в НАТО, и членстве в Европейском Союзе”, - заявил Порошенко.

Он выразил убеждение, что результаты этих голосований будут такими же убедительно положительными, как и на референдуме о независимости Украины.

Как сообщалось, 1 декабря 1991 состоялся общенациональный референдум о признании Украины независимым государством. Тогда 90,92% избирателей дали утвердительный ответ на вопрос: «Подтверждаете пи вы акт провозглашения независимости Украины?».







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт в Грузию будет расти, если открыть бизнесу удобный путь доставки - Минэкономики Украины
Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе - глава МИД
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС рассчитывает получить первые объемы туркменского газа по ЮГК в 2020 году
Джанелидзе: Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе
Председатель парламента встретился с генсеком ПА ОБСЕ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна