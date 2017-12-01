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Порошенко обещает референдумы о вступлении в НАТО и членстве в ЕС
01.12.2017 15:04
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ближайшем будущем в Украине состоятся референдумы по вступлению в НАТО и членства в Европейском Союзе. Об этом он сказал в Генпрокуратуре во время торжественного мероприятия по случаю Дня работников прокуратуры, сообщает Укринформ.
"Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. И даже не сомневайтесь, что уже в очень скором обозримом будущем в Украине точно пройдут референдумы о вступлении в НАТО, и членстве в Европейском Союзе”, - заявил Порошенко.
Он выразил убеждение, что результаты этих голосований будут такими же убедительно положительными, как и на референдуме о независимости Украины.
Как сообщалось, 1 декабря 1991 состоялся общенациональный референдум о признании Украины независимым государством. Тогда 90,92% избирателей дали утвердительный ответ на вопрос: «Подтверждаете пи вы акт провозглашения независимости Украины?».
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