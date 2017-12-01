ПАСЕ призывает Грузию усилить парламентский контроль над службами национальной безопасности

01.12.2017 15:16 Содокладчики миссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы приветствуют улучшение конституционной рамки Грузии. Об этом говорится в заявлении, распространенном после завершения визита содокладчиков в Грузию.



«Содокладчики приветствуют улучшение конституционной рамки Грузии, что произошло после принятия конституционных изменений. Вместе с тем, они выражают сожаление по поводу того, что переход на пропорциональную избирательную систему отложен до следующих выборов. Содокладчики считают, что пропорциональная избирательная система является решающей для обеспечения среды демократического плюрализма в Грузии», — говорится в заявлении.



С учетом этого, содокладчики миссии по мониторингу ПАСЕ призывают парламент Грузии, улучшить систему контроля и баланса.



«В этом контексте мы призываем правительство Грузии обеспечить надлежащий парламентский контроль над службами национальной безопасности. Это особенно важно на фоне того, что распространяются данные об усилении роли служб безопасности в правительстве страны, что выражается в слиянии Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности», — подчеркивается в заявлении содокладчиков.



Содокладчик еще раз выразил озабоченность по поводу дела о похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Как указано в заявлении, они получили информацию о расследовании данного дела, которое проводит Главная прокуратура. Они также получили информацию об увольнении двух должностных лиц Службы государственной безопасности и Пограничной службы. В то же время содокладчики миссии по мониторингу призвали прокуратуру продолжить прозрачное расследование этого дела.



В этом контексте содокладчики были особенно обеспокоены сообщениями о притеснении других граждан Азербайджана и соискателей убежища в Грузии, в чем обвиняются лица, связанные с правительством Азербайджана.



«До сих пор Грузия имела репутацию страны, где безопасно могли находиться лица, гонимые за свободное выражение мнения в других странах. Поэтому власти должны в полной мере расследовать обвинения и положить конец угнетению азербайджанцев в Грузии, независимо от того, кто является жертвой и кто является организатором», — говорится в заявлении.



В заявлении отмечается, что во время визита содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы встретились с Народным защитником и подчеркнули важность этого института. Они также находились в непосредственной близости от линии оккупации и поддержали территориальную целостность Грузии.



«Мы вновь озабочены процессом бордеризации. Вместо сближения народа, этот процесс искусственно способствует эскалации напряжения и разделению народа. Это неприемлемо», — говорится в заявлении.



Содокладчики миссии по мониторингу ПАСЕ также встретятся с президентом, министрами юстиции и иностранных дел, государственным министром по вопросам реинтеграции, заместителем министра внутренних дел и членами попечительского совета Общественного Вещателя, провели переговоры с различными политическими силами и членами парламентских комитетов, представителями дипломатического корпуса и гражданского общества.



Следующий визит содокладчиков в Грузию запланирован на первую половину будущего года.















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