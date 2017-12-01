|
Журналистам американских СМИ запретят посещать Госдуму России
01.12.2017 15:35
Государственная дума России примет постановление, запрещающее посещать ее заседания представителям всех американских СМИ.
Запрет для журналистов американских СМИ на посещение нижней палаты парламента станет ответной мерой на отзыв допуска в конгресс США для российских СМИ, объявленных иноагентами в Соединенных Штатах. С таким заявлением выступила глава комитета Госдумы России по регламенту и контролю Ольга Савастьянова. Она добавила, что ограничение для американских СМИ будет рассмотрено на следующей неделе.
Кроме того, Госдума России рекомендует региональным заксобраниям ввести аналогичный запрет и закрыть доступ на свои заседания для всех американских СМИ.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна