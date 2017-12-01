Журналистам американских СМИ запретят посещать Госдуму России

01.12.2017 15:35 Государственная дума России примет постановление, запрещающее посещать ее заседания представителям всех американских СМИ.



Запрет для журналистов американских СМИ на посещение нижней палаты парламента станет ответной мерой на отзыв допуска в конгресс США для российских СМИ, объявленных иноагентами в Соединенных Штатах. С таким заявлением выступила глава комитета Госдумы России по регламенту и контролю Ольга Савастьянова. Она добавила, что ограничение для американских СМИ будет рассмотрено на следующей неделе.



Кроме того, Госдума России рекомендует региональным заксобраниям ввести аналогичный запрет и закрыть доступ на свои заседания для всех американских СМИ.















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