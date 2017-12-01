Мэрия Тбилиси занялась пробками на дорогах столицы

01.12.2017 17:03 Главной темой встречи мэра Тбилиси Кахи Каладзе и министра внутренних дел было урегулирование пробок в городе. По заявлению Кахи Каладзе, в этом вопросе недостаточно включенности только мэрии.



"Пробки являются весьма большой проблемой, соответственно мы без МВД не сможем уладить эту проблему, и найти выход. У нас запланировано провести конкретные меры по нескольким направлениям. Мэрия уже поручила "Тбилсервису" в ближайшем времени представить план вывоза остатков. Необходимо, чтобы это происходило в ночные часы, чтобы не ограничивать движение в течение дня"- отметил Каладзе.



По его же информации, идет разговор о переговорах с компаниями дистрибуции, чтобы в течение дня крупные машины не въезжали в город.



"Большую проблему создают также грузовые машины и желтые микроавтобусы, которые везде останавливают. Будут выделены конкретные улицы, где они смогут останавливаться только на остановках"- заявил градоначальник.



По словам Каладзе, также весьма важным является вопрос пешеходов, которые не переходят на специальном переходе.



"Пешеходы, которые не переходят на переходе "зебра", создают серьезную угрозу и себе, и водителям. На это будет заострено особое внимание, и мы непросто начали упорядочивать подземные переходы"- отметил Каладзе.



















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