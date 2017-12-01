Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мэрия Тбилиси занялась пробками на дорогах столицы


01.12.2017   17:03
Главной темой встречи мэра Тбилиси Кахи Каладзе и министра внутренних дел было урегулирование пробок в городе. По заявлению Кахи Каладзе, в этом вопросе недостаточно включенности только мэрии.

"Пробки являются весьма большой проблемой, соответственно мы без МВД не сможем уладить эту проблему, и найти выход. У нас запланировано провести конкретные меры по нескольким направлениям. Мэрия уже поручила "Тбилсервису" в ближайшем времени представить план вывоза остатков. Необходимо, чтобы это происходило в ночные часы, чтобы не ограничивать движение в течение дня"- отметил Каладзе.

По его же информации, идет разговор о переговорах с компаниями дистрибуции, чтобы в течение дня крупные машины не въезжали в город.

"Большую проблему создают также грузовые машины и желтые микроавтобусы, которые везде останавливают. Будут выделены конкретные улицы, где они смогут останавливаться только на остановках"- заявил градоначальник.

По словам Каладзе, также весьма важным является вопрос пешеходов, которые не переходят на специальном переходе.

"Пешеходы, которые не переходят на переходе "зебра", создают серьезную угрозу и себе, и водителям. На это будет заострено особое внимание, и мы непросто начали упорядочивать подземные переходы"- отметил Каладзе.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт в Грузию будет расти, если открыть бизнесу удобный путь доставки - Минэкономики Украины
Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе - глава МИД
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС рассчитывает получить первые объемы туркменского газа по ЮГК в 2020 году
Джанелидзе: Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе
Председатель парламента встретился с генсеком ПА ОБСЕ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна