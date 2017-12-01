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Ева Гоциридзе избрана судьей Конституционного суда
01.12.2017 21:20
Парламент Грузии единогласно – 90 голосами избрал судьей Конституционного суда Еву Гоциридзе. Она займет место Лали Папиашвили, 10-летний срок полномочий которой истекает в конце декабря.
На пост судьи Конституционного суда Гоциридзе представили фракции, входящие в состав большинства.
В составе Конституционного суда девять судей, трех из них избирает парламент большинством списочного состава.
Судьями, избранными в Конституционный суд большинством «Грузинской мечты» по квоте парламента являются: Мераб Турава, Манана Кобахидзе и Ева Гоциридзе.
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