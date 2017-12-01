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Маргвелашвили: События последнего времени показывают, что общество агрессивно


01.12.2017   23:19
Эта трагедия должна заставить нас задуматься о том, кто мы и в каком обществе хотим жить, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, оценивая сегодняшний инцидент, произошедший между учащимися одной из тбилисских школ, в результате чего один из школьников скончался от полученных ранений.

По словам президента, события последнего времени показывают, что общество агрессивное и насильственное. Георгий Маргвелашвили призывает граждан, особенно молодежь, хорошо подумать о своих действиях.

«Я хотел бы выразить свои соболезнования всему обществу, во время такой трагедии мы все объяты ужасом и испуганы. Как общество, к сожалению, мы оказались очень агрессивными и насильственными. Это выражается не только в этом трагическом событии.

Вчера был день, когда я приехал и общался с женщинами, которые стали жертвами насилия, а вечером было зафиксировано еще одно насилие в отношении женщины. Дня не проходит, чтобы не проявлялась такая агрессия. Каждый из нас должен задуматься о том, в каком обществе мы живем, и что мы даем друг другу. Эта трагедия должна заставить нас задуматься о том, кто мы и в каком обществе хотим жить », - сказал Георгий Маргвелашвили.

Президент выразил соболезнования семье скончавшегося школьника и выразил надежду, что подобные факты более не повторятся.






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