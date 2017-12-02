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Минобразования приставит психологов к учащимся 51-й школы


02.12.2017   11:22
В связи с произошедшим тяжелейшим фактом, психологи Министерства образования будут работать в круглосуточном режиме с учениками 51-ой школы, их родителями, опекунами или законными представителями, - об этом говорится в заявлении Минобразования Грузии.

Как отмечают в Министерстве образования, для связи с ними функционирует номер телефона министерства 2 200220 (внутренний 30-25). Также специально для нерабочих дней задействован номер телефона для круглосуточных психо-консультаций - 577 99 41 81.

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Напомним, что вчера в Тбилиси были ранены два подростка, один из них находится в республиканской больнице, а второй скончался по дороге в клинику.






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