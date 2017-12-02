Министр здравоохранения призвал врачей не говорить родителям пол будущего ребенка

02.12.2017 13:20 Министр здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко призвал врачей не сообщать родителям пол будущего ребенка. Сергеенко считает, что эта мера необходима для того, чтобы избежать случаев селективных абортов, когда будущие родители хотят иметь ребенка определенного пола.



По словам главы Минздрава, за последний год число абортов, совершаемых женщинами в Грузии, в целом, значительно сократилось. Вместе с тем, точное количество случаев, когда беременность была прервана из-за пола будущего ребенка, установить невозможно.



«Количество абортов в течение последнего года значительно уменьшилось и это очень хорошо. Что касается селективных абортов, это происходит путем подсчета непрямых показателей – демографически, сравнением того, каким должно быть соотношение женщин и мужчин и того, какое у нас есть в реальности», — пояснил Сергеенко.



Он добавил, что соотношения полов — это только косвенные показатели, и специалисты не могут основываться только на них.



«Очень важно не оглашать пола ребенка в период беременности, поскольку иногда, к сожалению, это влияет на решения родителей, что просто неприемлемо. На уровне рекомендации мы говорим об этом уже в течение длительного времени, но только единицы следуют этим советам. К сожалению, большинство не соблюдают. Важно, чтобы этот подход был сохранен в отношении всех беременных», — добавил глава Минздрава Грузии.



С 1980-х годов в Грузии, как и в других государствах Южного Кавказа, был зафиксирован особенный рост численности родившихся младенцев мальчиков.

На основе анализа последней переписи населения Грузии специалисты пришли к выводу, что в период с 1990 по 2015 год из-за желания пар иметь исключительно мальчиков в стране не были рождены 31,4 тысячи девочек.



По данным 2010-2014 годов на каждую сотню девочек в среднем приходилось 109 мальчиков, что превышает обычный биологический уровень соотношения полов. В случае с третьим и последующим ребенком, соотношение достигло значения в 100 девочек на 140 мальчиков.



"Новости-Грузия"











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