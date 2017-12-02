Завтра в Грузию прибудет президент Швейцарской конфедерации

02.12.2017 15:13 3-4 декабря Грузию с официальным визитом посетит президент Швейцарской конфедерации Дорис Лойтхард.



Как сообщают в администрации президента, официальная церемония встречи Дорис Лойтхард состоится во дворце президента Грузии 4 декабря.



Примечательно, что президенты Грузии и Швейцарии проведут встречи как с глазу на глаз, так и в расширенном формате, при участии делегаций. После этого будут сделаны заявления для грузинских и зарубежных СМИ.



В рамках официального визита президент Швейцарии также встретится с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.















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