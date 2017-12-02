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Министр образования обещает предпринять все меры во избежание повторения трагедии
02.12.2017 17:52
Министерство предпримет все для того, чтобы больше никогда не допустить подобную трагедию, - об этом говорится в заявлении министра образования и науки Грузии Михаила Чхенкели.
Чхенкели заявляет о поддержке семье и близким второго скончавшегося подростка.
«После вчерашней трагедии всех нас объединяла надежда, что удастся спасти тяжело раненого ученика. К сожалению, несмотря на самоотверженную, 24-часовую борьбу целого ряда врачей, это оказалось невозможным.
Семья, друзья, общество в целом потеряли еще одного молодого человека.
В эти тяжелейшие минуты заявляю о поддержке семье и близким скончавшегося школьника.
Министерство образования вместе с другими ведомствами сделает все для того, чтобы больше никогда не допустить подобную трагедию», - говорится в заявлении министра.
Напомним, что в результате драки учащихся одной из школ двое школьников были ранены. Один скончался по дороге в клинику, а второй - сегодня, после второй хирургической операции.
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