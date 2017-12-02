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Квирикашвили: Крайне потрясен произошедшей в Тбилиси ужасающей трагедией, которая унесла жизни двух подростков


02.12.2017   18:54
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выражает соболезнования семьям скончавшихся подростков. Как отмечено в заявлении премьера, все общество должно объединиться, чтобы мирная и здоровая среда была повсеместной и гарантированной для всех, и, в первую очередь, для нашего будущего поколения.

«Крайне потрясен произошедшей вчера в Тбилиси ужасающей трагедией, которая унесла жизни двух подростков. Соболезную их семьям, близким и друзьям. Это общая трагедия, которая ужаснула нас всех и еще раз заставила задуматься о том, как мы дошли до такого положения, что наша молодежь, наши дети, так жестоко и безжалостно приносят друг друга в жертву. Мы все вместе, все общество, должны объединиться для того, чтобы мирная и здоровая среда была повсеместной и гарантированной для всех, и, в первую очередь, для нашего будущего поколения. Ведущая роль в этом плане возлагается на нашу консолидацию вокруг системы образования, чтобы правильно идентифицировать проблему и наметить соответствующие дороги. Это тема, у которой не существует другой стороны! В эти тяжелейшие минуты хочу выразить надежду, что совместными усилиями мы сделаем все для того, чтобы такая трагедия больше не повторилась, - отмечается в соболезновании Георгия Квирикашвили.

Напомним, что в результате драки учащихся одной из школ двое школьников были ранены. Один скончался по дороге в клинику, а второй - сегодня, после второй хирургической операции.






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