Глава МИД Грузии проведет встречу с генсеком НАТО в Брюсселе

03.12.2017 12:34 Вице-премьер, глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе в понедельник, 4 декабря отправиться в Брюссель с двухдневным рабочим визитом, говорится в сообщении на сайте грузинского внешнеполитического ведомства.



Джанелидзе примет участие в министериале стран-членов и партнеров НАТО, который пройдет на уровне министров иностранных дел.



На полях форума Джанелидзе проведет двусторонние переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. У главы МИД Грузии также запланированы встречи со своими коллегами из других стран-членов и партнеров альянса.

Кроме того, в рамках министериала состоится заседание комиссии Грузия-НАТО.



В ходе встреч Джанелидзе с зарубежными коллегами в Брюсселе и на заседании комиссии НАТО-Грузия будут обсуждаться вопросы, связанные с процессом интеграции Грузии в альянс, а также вопросы двухстороннего сотрудничества.



Решение о формировании комиссии Грузия-НАТО было принято 19 августа 2008 года на встрече министров иностранных дел стран-членов и партнеров НАТО. Меморандум о создании комиссии Грузия-НАТО был подписан в сентябре того же года. Именно тогда состоялось первое заседание.



Комиссия Грузия-НАТО является площадкой для политических консультаций между Тбилиси и альянсом, а также механизмом для практического сотрудничества, целью которого является помощь Грузии на пути к членству в альянсе.



В последний раз заседание комиссии проводилось в октябре 2016 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

