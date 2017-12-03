Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: К власти в Грузии пришли «уличные академики»


03.12.2017   16:45
На дело об убийстве, произошедшем на улице Хорава в Тбилиси, посредством социальной сети откликнулся бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

Как пишет Саакашвили в «Фейсбук», он для искоренения «уличной академии» провел много реформ, а сейчас опять происходит идеализация криминалов. Саакашвили на своей странице в «Фейсбук» выражает соболезнования семьям погибших учащихся.

«Я учился в 51-й средней школе и два раза бывал в 53-й школе на разборках и драках с учащимися. Во время одной из драк мне поцарапали ногу т.н. спицей, после этого мне опротивела «уличная академия» и я все сделал для ее искоренения в Грузии. Произошло так, что после меня к власти пришли «Уличные академики» и сначала поставили памятник Вазагашвили, а сейчас двое учащихся моей школы стали жертвами ложной романтики, идеализации блатных парней и криминалов.

Глубочайшие соболезнования семьям погибших учащихся!

P.S. В 2007 году кампанию «Школа без преступлений» была начата именно в 51-й школе»», - пишет Саакашвили.

1 декабря на улице Хорава в Тбилиси были ранены двое подростков. В тот же день один из них скончался до того, пока был доставлен в больницу, а второй – умер вчера в Республиканской больнице.

В связи с фактом, произошедшим на улице Хорава, Министерством внутренних дел задержано одно лицо. Как заявляют в МВД, по этому факту осуществляются мероприятия по задержанию еще одного предполагаемого преступника. В связи с произошедшим следствие ведется по факту умышленного убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах (статья 109 УК Грузии).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт в Грузию будет расти, если открыть бизнесу удобный путь доставки - Минэкономики Украины
Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе - глава МИД
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС рассчитывает получить первые объемы туркменского газа по ЮГК в 2020 году
Джанелидзе: Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе
Председатель парламента встретился с генсеком ПА ОБСЕ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна