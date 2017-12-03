Саакашвили: К власти в Грузии пришли «уличные академики»

03.12.2017 16:45 На дело об убийстве, произошедшем на улице Хорава в Тбилиси, посредством социальной сети откликнулся бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.



Как пишет Саакашвили в «Фейсбук», он для искоренения «уличной академии» провел много реформ, а сейчас опять происходит идеализация криминалов. Саакашвили на своей странице в «Фейсбук» выражает соболезнования семьям погибших учащихся.



«Я учился в 51-й средней школе и два раза бывал в 53-й школе на разборках и драках с учащимися. Во время одной из драк мне поцарапали ногу т.н. спицей, после этого мне опротивела «уличная академия» и я все сделал для ее искоренения в Грузии. Произошло так, что после меня к власти пришли «Уличные академики» и сначала поставили памятник Вазагашвили, а сейчас двое учащихся моей школы стали жертвами ложной романтики, идеализации блатных парней и криминалов.



Глубочайшие соболезнования семьям погибших учащихся!



P.S. В 2007 году кампанию «Школа без преступлений» была начата именно в 51-й школе»», - пишет Саакашвили.



1 декабря на улице Хорава в Тбилиси были ранены двое подростков. В тот же день один из них скончался до того, пока был доставлен в больницу, а второй – умер вчера в Республиканской больнице.



В связи с фактом, произошедшим на улице Хорава, Министерством внутренних дел задержано одно лицо. Как заявляют в МВД, по этому факту осуществляются мероприятия по задержанию еще одного предполагаемого преступника. В связи с произошедшим следствие ведется по факту умышленного убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах (статья 109 УК Грузии).















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