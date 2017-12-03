Тысячи человек вышли на организованный Саакашвили «Марш за импичмент»

03.12.2017 18:10 Тысячи сторонников третьего президента Грузии и лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили в центре Киева собрались на акцию за импичмент президента.



Участники протестного шествия начали собираться в парке имени Тараса Шевченко, откуда колонной отправились к администрации президента.



Митингующие скандируют лозунги «Импичмент», «Нет коррупции, нет Порошенко», «Банду прочь, прочь барыг», «Импичмент вместо революции», «Вместе нас много, нас не преодолеть», «Киев — вставай». В руках демонстрантов плакаты с надписями «Импичмент», а также национальные флаги Украины и Грузии.



Охрана на центральных улицах Киева усилена. На маршруте проведения шествия выстроились сотни полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины, увеличено количество пеших патрулей.

В «Движении новых сил» подчеркивают, что акция мирная, и призывают участников не поддаваться на какие-либо провокации.



Саакашвили ранее выступил с обращением к гражданам и представителям некоторых политических сил выступить в поддержку марша. На акцию приехали гражданские активисты из Одесской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Днепропетровской и других областей Украины.



К акции за импичмент президента также присоединились несколько политических партий и общественных движений. Помимо импичмента Петра Порошенко среди других требования протестующих – принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных правилах.



Протестующие утверждают, что присоединились к «Маршу за импичмент», потому что после Революции Достоинства в Украине ничего не изменилось.



По инициативе Михеила Саакашвили 12 ноября в Киеве состоялся «Марш возмущенных», участники которого заявили о требовании принять закон об импичменте до 3 декабря.















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