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Тысячи человек вышли на организованный Саакашвили «Марш за импичмент»


03.12.2017   18:10
Тысячи сторонников третьего президента Грузии и лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили в центре Киева собрались на акцию за импичмент президента.

Участники протестного шествия начали собираться в парке имени Тараса Шевченко, откуда колонной отправились к администрации президента.

Митингующие скандируют лозунги «Импичмент», «Нет коррупции, нет Порошенко», «Банду прочь, прочь барыг», «Импичмент вместо революции», «Вместе нас много, нас не преодолеть», «Киев — вставай». В руках демонстрантов плакаты с надписями «Импичмент», а также национальные флаги Украины и Грузии.

Охрана на центральных улицах Киева усилена. На маршруте проведения шествия выстроились сотни полицейских и бойцов Национальной гвардии Украины, увеличено количество пеших патрулей.
В «Движении новых сил» подчеркивают, что акция мирная, и призывают участников не поддаваться на какие-либо провокации.

Саакашвили ранее выступил с обращением к гражданам и представителям некоторых политических сил выступить в поддержку марша. На акцию приехали гражданские активисты из Одесской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Днепропетровской и других областей Украины.

К акции за импичмент президента также присоединились несколько политических партий и общественных движений. Помимо импичмента Петра Порошенко среди других требования протестующих – принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных правилах.

Протестующие утверждают, что присоединились к «Маршу за импичмент», потому что после Революции Достоинства в Украине ничего не изменилось.

По инициативе Михеила Саакашвили 12 ноября в Киеве состоялся «Марш возмущенных», участники которого заявили о требовании принять закон об импичменте до 3 декабря.






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