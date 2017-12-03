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Депортированный из Украины Вано Надирадзе украинско-молдавской границе


03.12.2017   18:56
Депортированный из Украины Вано Надирадзе задержан на украинско-модавской границе.

По данным пограничной службы Украины, Надирадзе пытался нелегально вернуться в Украину с территории Молдовы. Он был задержан в 20 метрах от границы.

По данным ведомства, для пресечения незаконного пересечения границы пограничних двух стран действовали координированно.

По случившемуся возбуждено уголовное дело.

Напомним, что Вано Надирадзе был насильственно депортирован из Украины 17 ноября вместе с остальными семью гражданами Грузии.






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