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В обществе проблема с восприятием преступления - глава МВД


03.12.2017   21:20
По делу об убийстве, произошедшем на улице Хорава в Тбилиси, допрошены до 150-ти человек, однако желание сотрудничать со следствием выразило малое количество, что является одной из больших проблем, - об этом заявил журналистам глава МВД Грузии Георгий Гахария.

«Это серьезная проблема. Как видно, в обществе проблема с восприятием преступления. Министерству внутренних дел, Министерству образования и общественности следует предпринять серьезные шаги, чтобы существовали правильные позиции по восприятию преступления», - заявил министр.

По его же словам, МВД делает все для того, чтобы находящееся в розыске лицо было задержано.







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