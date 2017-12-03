|
В обществе проблема с восприятием преступления - глава МВД
03.12.2017 21:20
По делу об убийстве, произошедшем на улице Хорава в Тбилиси, допрошены до 150-ти человек, однако желание сотрудничать со следствием выразило малое количество, что является одной из больших проблем, - об этом заявил журналистам глава МВД Грузии Георгий Гахария.
«Это серьезная проблема. Как видно, в обществе проблема с восприятием преступления. Министерству внутренних дел, Министерству образования и общественности следует предпринять серьезные шаги, чтобы существовали правильные позиции по восприятию преступления», - заявил министр.
По его же словам, МВД делает все для того, чтобы находящееся в розыске лицо было задержано.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна