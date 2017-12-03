В обществе проблема с восприятием преступления - глава МВД

03.12.2017 21:20 По делу об убийстве, произошедшем на улице Хорава в Тбилиси, допрошены до 150-ти человек, однако желание сотрудничать со следствием выразило малое количество, что является одной из больших проблем, - об этом заявил журналистам глава МВД Грузии Георгий Гахария.



«Это серьезная проблема. Как видно, в обществе проблема с восприятием преступления. Министерству внутренних дел, Министерству образования и общественности следует предпринять серьезные шаги, чтобы существовали правильные позиции по восприятию преступления», - заявил министр.



По его же словам, МВД делает все для того, чтобы находящееся в розыске лицо было задержано.

















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