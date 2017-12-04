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Президент Швейцарии находится с официальным визитом в Грузии
04.12.2017 10:51
Президент Швейцарии Дорис Лейтхард прибыла в Тбилиси с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.
В Тбилисском международном аэропорту президента Швейцарии встретили глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, глава администрации президента Георгий Абашишвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе и другие официальные лица.
«Начинается официальный визит президента Швейцарии в Грузии. Визит, разумеется, крайне важный. Грузию и Швейцарию связывает особое партнерство. И динамика нашего сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах довольно актуальная», — сказал Пхаладзе.
Президент Швейцарии и ее грузинский коллега Георгий Маргвелашвили проведут переговоры как с глазу на глаз, так и в расширенном формате, с участием делегаций.
У Лейтхард также запланированы встречи с главой парламента Ираклием Кобахидзе и премьер-министром Грузии Георгием. Квирикашвили.
Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сфере туризма, сельского хозяйства и развития высокогорных регионов.
С 2009 года Швейцария выполняет функции посредника между Грузией и Россией после разрыва дипломатических отношений Тбилиси с Москвой.
В Тбилиси работает секция интересов РФ при посольстве Швейцарии. Аналогичная секция, но у же в интересах Грузии открыта в Москве.
Кроме того, в 2011 году, в ходе Женевских переговоров, Грузия и Россия подписали соглашение о мониторинге грузов, перевигающихся из РФ в Грузию и обратно на абхазском и югоосетинском участках границы.
Посредником при имплементации проекта должна выступить швейцарская компания.
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