Президент Швейцарии находится с официальным визитом в Грузии

04.12.2017 10:51 Президент Швейцарии Дорис Лейтхард прибыла в Тбилиси с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.



В Тбилисском международном аэропорту президента Швейцарии встретили глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, глава администрации президента Георгий Абашишвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе и другие официальные лица.



«Начинается официальный визит президента Швейцарии в Грузии. Визит, разумеется, крайне важный. Грузию и Швейцарию связывает особое партнерство. И динамика нашего сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах довольно актуальная», — сказал Пхаладзе.



Президент Швейцарии и ее грузинский коллега Георгий Маргвелашвили проведут переговоры как с глазу на глаз, так и в расширенном формате, с участием делегаций.



У Лейтхард также запланированы встречи с главой парламента Ираклием Кобахидзе и премьер-министром Грузии Георгием. Квирикашвили.



Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сфере туризма, сельского хозяйства и развития высокогорных регионов.



С 2009 года Швейцария выполняет функции посредника между Грузией и Россией после разрыва дипломатических отношений Тбилиси с Москвой.



В Тбилиси работает секция интересов РФ при посольстве Швейцарии. Аналогичная секция, но у же в интересах Грузии открыта в Москве.



Кроме того, в 2011 году, в ходе Женевских переговоров, Грузия и Россия подписали соглашение о мониторинге грузов, перевигающихся из РФ в Грузию и обратно на абхазском и югоосетинском участках границы.



Посредником при имплементации проекта должна выступить швейцарская компания.















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