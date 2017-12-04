Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Швейцарии находится с официальным визитом в Грузии


04.12.2017   10:51
Президент Швейцарии Дорис Лейтхард прибыла в Тбилиси с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.

В Тбилисском международном аэропорту президента Швейцарии встретили глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, глава администрации президента Георгий Абашишвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе и другие официальные лица.

«Начинается официальный визит президента Швейцарии в Грузии. Визит, разумеется, крайне важный. Грузию и Швейцарию связывает особое партнерство. И динамика нашего сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах довольно актуальная», — сказал Пхаладзе.

Президент Швейцарии и ее грузинский коллега Георгий Маргвелашвили проведут переговоры как с глазу на глаз, так и в расширенном формате, с участием делегаций.

У Лейтхард также запланированы встречи с главой парламента Ираклием Кобахидзе и премьер-министром Грузии Георгием. Квирикашвили.

Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сфере туризма, сельского хозяйства и развития высокогорных регионов.

С 2009 года Швейцария выполняет функции посредника между Грузией и Россией после разрыва дипломатических отношений Тбилиси с Москвой.

В Тбилиси работает секция интересов РФ при посольстве Швейцарии. Аналогичная секция, но у же в интересах Грузии открыта в Москве.

Кроме того, в 2011 году, в ходе Женевских переговоров, Грузия и Россия подписали соглашение о мониторинге грузов, перевигающихся из РФ в Грузию и обратно на абхазском и югоосетинском участках границы.

Посредником при имплементации проекта должна выступить швейцарская компания.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт в Грузию будет расти, если открыть бизнесу удобный путь доставки - Минэкономики Украины
Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе - глава МИД
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС рассчитывает получить первые объемы туркменского газа по ЮГК в 2020 году
Джанелидзе: Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе
Председатель парламента встретился с генсеком ПА ОБСЕ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна