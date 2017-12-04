Сотрудник прокуратуры, сын которого участвовал в инциденте с убийством подростков, покидает должность

04.12.2017 12:20 Сотрудник прокуратуры, отец участника инцидента по улице Хорава в Тбилиси, покидает должность. Он написал заявление об уходе с работы. По словам Мирзы Субелиани, его сын является всего лишь свидетелем, и со дня несчастного случая сотрудничает с полицией.



Напомним, что в результате драки подростков были убиты двое учащихся одной из тбилисских школ.



Субелиани выразил сожаление, что некоторые группы связали его имя с этим тяжелейшим случаем:



"Прежде всего, должен выразить глубочайшее сожаление из-за случившейся трагедии, гибели двух подростков, и выразить соболезнование их родителям и друзьям.



Удручающим и крайне тревожным является такое противостояние между молодыми людьми, и трагический результат, который шокировал все общество, и в том числе и меня.



К сожалению, определенная группа людей связала мое имя с этим тяжелейшим происшествием, умышленно исказила факты, и предоставила общественности ложную информацию. Хочу однозначно пояснить, что вместе с моим сыном, который действительно присутствовал при происшедшем несчастии, я сразу же, 1 декабря явился в управление полиции, мой сын дал следователям исчерпывающее показание, и сотрудничает со следствием.



Несмотря на то, что мой сын является свидетелем в этом деле, поскольку не хочу, чтобы на объективность расследования пала тень, что, прежде всего, в интересах моей семьи, я обращаюсь к главному прокурору Грузии с заявлением об освобождении с работы.



Надеюсь, что хотя бы после этого решения закончатся спекуляции, и у следственного органа будет возможность в нормальной обстановке установить истину. Я убежден, что истина будет очень скоро установлена, и следствие даст исчерпывающий ответ на все вопросы"- заявил Мирза Субелиани.



Мирза Субелиани работает в прокуратуре, в Департаменте управления и развития человеческих ресурсов с 2014 года.

















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