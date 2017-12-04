|
Георгий Маргвелашвили принял президента Швейцарии
04.12.2017 13:00
Во дворце резиденции президента Грузии прошла официальная церемония встречи президента конфедерации Швейцарии.
В церемонии приняли участие первый вице – премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, глава администрации президента Георгий Абашишвили, посол Грузии в Швейцарии Давид Джалагания и другие официальные лица.
После встречи президентов с глазу на глаз, аудиенция пройдет в расширенном формате с участием сопровождающих делегаций. Затем президенты Грузии и Швейцарии проведут совместную пресс – конференцию.
В рамках визита президента Швейцарии в Грузию состоятся встречи с премьер – министром и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.
Президент конфедерации Швейцарии Дорис Лойтхарт приехала в Грузию с официальным визитом накануне.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна