Георгий Маргвелашвили принял президента Швейцарии

04.12.2017 13:00 Во дворце резиденции президента Грузии прошла официальная церемония встречи президента конфедерации Швейцарии.



В церемонии приняли участие первый вице – премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, глава администрации президента Георгий Абашишвили, посол Грузии в Швейцарии Давид Джалагания и другие официальные лица.



После встречи президентов с глазу на глаз, аудиенция пройдет в расширенном формате с участием сопровождающих делегаций. Затем президенты Грузии и Швейцарии проведут совместную пресс – конференцию.



В рамках визита президента Швейцарии в Грузию состоятся встречи с премьер – министром и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.



Президент конфедерации Швейцарии Дорис Лойтхарт приехала в Грузию с официальным визитом накануне.















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