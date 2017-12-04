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Кобахидзе: Полноправное членство европейской семьи - непоколебимая воля грузинского народа


04.12.2017   13:10
Председатель парламента Ираклий Кобахидзе выступил на международной парламентской конференции «Евросоюз и партнеры – многообразие для крепкого единства».

Ираклий Кобахидзе отметил, что кроме совпадений по ценностям, европейская интеграция для Грузии основана и на прагматических аргументах.

По его словам, членство в европейской семье означает государство, основанное на принципах мира, верховенства закона, функционирования экономики, возможностей самореализации для всех поколений и всех групп общества.

«Непоколебимая воля грузинского народа и правительства, чтобы Грузия стала полноправным членом европейской семьи. Повестка дня ассоциации 2017-2020 годов является амбициозным документом, и парламент готов сотрудничать как с гражданским обществом, так и правительством, с международными партнерами, чтобы Грузия быстро и успешно выполнила свои обязательства», — заявил Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Грузия осуществляет важнейшие внутренние реформы, чтобы страна стала полноправным членом Европейской семьи.






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